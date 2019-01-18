«محمد بن راشد للمعرفة» تبحث انضمام مصر لـ«تحدي الأمية» و«قصتي»

المصدر: القاهرة - وام - دبي - البيان

استعرض وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، برئاسة جمال بن حويرب- المدير التنفيذي، مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، في القاهرة، أوجه التعاون بين مصر والإمارات في عدد من الموضوعات، منها المشاركة في دعم الجامعات الجديدة، والتعاون في مجال النهوض بالتعليم الفني والتقني، وتطوير المعاهد الفنية، بما يسهم في تأهيل وإعداد فنيين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وبحث الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية والمعرفية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مشاركة مصر في «مشروع تحدي الأمية» بالإمارات العربية المتحدة وآليات الاستفادة من شباب الجامعات في القضاء على الأمية في الوطن العربي، من خلال توفير التدريب اللازم لهم وتكريم المتميزين منهم، بالإضافة إلى إحياء الكتابة الإبداعية، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات المصرية في «مبادرة قصتي» التابعة لبرنامج دبي الدولي للكتابة لتبني الموهوبين والمبدعين في الكتابة، وكذلك التعاون في «مبادرة بالعربي» لنشر اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي في إطار اهتمام الإمارات باللغة العربية.

وفي بداية لقاء عبد الغفار مع وفد المؤسسة، الذي ضم سهام الفلاحي رئيس فريق تحدي الأمية 2030 بالدولة، وسالم العويس رئيس فريق برنامج دبي الدولي للكتابة، تحدث عن تفاصيل تقرير للمشروعات التعليمية والبحثية الجديدة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، وكذلك تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي، ومعدل النشر العلمي المصري على المستوى الدولي، منوهاً بصدور عدة تشريعات للنهوض بمنظومة التعليم العالي، والبحث العلمي في مصر منها قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية.

احتياجات

ولفت معالي الدكتور خالد عبد الغفار إلى إمكانية التعاون بين مشروع "مبادرة قصتي" و"بنك الابتكار" المصري لجمع الأفكار المبدعة التي يقدمها الشباب لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ويتم تقييمها، وكذلك التعاون بين مبادرة بالعربي والمركز المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

من جانبه، أشاد جمال بن حويرب، بالدور المحوري لمصر على مستوى العالم، وامتلاكها لثروة من العلماء المتميزين في مختلف التخصصات العلمية.

اتفاقية لاكتشاف المواهب

ومن جهة اخرى، وسعياً إلى صقل مهارات الصحافيين الشباب في الكتابة الإبداعية، وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأهرام الصحافية المصرية، لإطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للمقال الصحافي»، وذلك ضمن «برنامج دبي الدولي للكتابة».

وتهدف الورشة، التي ستبدأ في النصف الأول من فبراير المقبل بمشاركة نحو 30 صحافياً، إلى تطوير القدرات المعرفية واكتشاف المواهب الأدبية في العالم العربي، إلى جانب تأهيل جيل من الإعلاميين في مجال كتابة المقالات.

حضر توقيع الاتفاقية جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ووقَّع الاتفاقية كلٌّ من سالم العويس رئيس فريق برنامج دبي الدولي للكتابة، والكاتب الصحافي سامح عبدالله، مدير تحرير صحيفة الأهرام.

أسس علمية ومهنية

وتنظم مؤسَّسة الأهرام، ممثلة في «معهد الأهرام الإقليمي للصحافة»، ورش عمل تدريبية عالية المستوى في مجال الكتابة الإبداعية للمقال الصحافي على أسس علمية ومهنية محدَّدة، للصحافيين الشباب في مصر، ممن لا تتعدّى أعمارهم 35 عاماً.

وتبدأ أولى ورش العمل في النصف الأول من فبراير المقبل، وتتواصل على مدار شهرين متواصلين، وسيحاضر فيها كوكبة من كبار كتّاب مصر والعالم العربي، بمشاركة نحو 30 صحفياً مصرياً.

كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية في مجالات الكتابة المختلفة، منها :التحقيق الصحافي، والقصة القصيرة، والرواية، وأدب الرحلات.

وتأتي ورشة عمل «كتابة المقال الصحفي» ضمن فعاليات لبرنامج دبي الدولي للكتابة، والذي تهدف المؤسَّسة من خلاله إلى دعم وتمكين المواهب الشابة في جميع أنحاء العالم من المؤلفين ممَّن يمتلكون موهبة الكتابة في شتى مجالات المعرفة، وتوفير البيئة المناسبة بما يعزِّز من قيمة الكتابة العربية ويرتقي بها إلى مصافِّ العالمية.

دعم المواهب الشابة

أوضح جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال توقيع الاتفاق مع مؤسسة "الأهرام"، أن المؤسَّسة تركِّز، ضمن أهدافها الاستراتيجية، على دعم المواهب الشابة بالدول العربية، بجانب تقديم الدعم والرعاية اللازمة لها لتنتج أفضل ما عندها، وتسهم بفاعلية في عمليات إنتاج ونشر المعرفة في مختلف المجتمعات.

وأكد أن الشراكة مع جهة عريقة مثل مؤسسة الأهرام، وضمن برنامج دبي الدولي للكتابة، ستسهم بشكل كبير في تقديم برامج تدريبية قيمة للمشاركين من الشباب العرب.