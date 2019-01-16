انطلاق مهرجان ناصر جبران الشعري السبت بمشاركة 41 شاعراً عربياً

المصدر: وام

أعلن حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، عن تنظيم مهرجان ناصر جبران الشعري، ليكون نشاطا نوعيا مصاحبا للمؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي سيعقد في العاصمة أبوظبي في الفترة من 19 - 22 من شهر يناير الجاري.

وقال الصايغ :أطلقنا اسم الشاعر الإماراتي الراحل ناصر جبران على هذا المهرجان الشعري المهم، تقديراً لدوره الكبير ومسيرته الإبداعية الراقية محليا وعربيا".

وينطلق المهرجان مساء السبت المقبل في فندق روتانا السعديات بمشاركة 41 شاعرا وشاعرة من الوطن العربي.