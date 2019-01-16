مهرجان ناصر جبران الشعري يواكب مؤتمر «اتحاد الكتّاب العرب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكُتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، عن تنظيم مهرجان ناصر جبران الشعري، كنشاط نوعي مصاحب للمؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي سيعقد في العاصمة أبوظبي في الفترة بين 19 – 22 من الشهر الجاري.

وقال الصايغ: «اعتدنا في جميع اجتماعاتنا تنظيم مهرجان شعري تقديراً لمكانة الشعر والشعراء، ودورهم الراسخ في النهوض بالثقافة العربية، فالشعر كان وما زال يتبوأ مكانة عالية، وله أهميته الواضحة في تشكيل وجدان الإنسان، والسمو بالإنسانية».

وأضاف: «لقد أطلقنا اسم الشاعر الإماراتي الراحل ناصر جبران على هذا المهرجان الشعري المهم تقديراً لدوره الكبير ومسيرته الإبداعية الراقية محلياً وعربياً. إن تقدير رموزنا الثقافية من صميم دورنا، ونحن سعداء بأن يأتي مهرجان ناصر جبران الشعري مع انتهاء مهرجان الشعر العربي الذي تنظمه، باقتدار كبير، دائرة الثقافة في الشارقة، ما يدل على أن الإمارات هي عاصمة الشعر العربي والثقافة العربية اليوم».

وينطلق مهرجان ناصر جبران الشعري مساء السبت المقبل في فندق روتانا السعديات في قاعة الألماس، بمشاركة 41 شاعراً وشاعرة من الوطن العربي، ويستمر على مدى 4 أيام، حيث تقام أربع أمسيات شعرية، بمشاركة 10 شعراء في كل أمسية.

ويقدم الأمسية الأولى الروائي محمد الغربي عمران من اليمن، بمشاركة كل من الشعراء: إبراهيم بوهندي من البحرين، صلاح الدين الحمادي من تونس، طلال سالم من الإمارات، عبدالقادر الكتيابي من السودان، عصام بدر من مصر، علي الشعالي من الإمارات، مناة عز الدين الخير من سوريا، نضال القاسم من الأردن، نور الدين بوجلبان من تونس، يوسف بن عبدالرحمن الصغير من السعودية.

بينما يقدم الأمسية الشعرية الثانية الدكتور راشد نجم من البحرين، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد بن سليمان اللهيب من السعودية، أحمد ولد الوالد من موريتانيا، الفاتح حمدتو من السودان، حمدان عوفي البذالي من الكويت، زاهر أبوحلا من لبنان، شيخة المطيري من الإمارات، عبدالله الهدية من الإمارات، عبده الزارع من مصر، عبدالله أبوبكر من الأردن، عمر عبدالدائم من ليبيا، منى باشراحيل من اليمن.

وتستضيف الشاعرة الهنوف محمد من الإمارات في الأمسية الشعرية الثالثة كلاً من الشعراء: أحمد نظمي سليمان من فلسطين، أوليد الناس الكوري هنون من موريتانيا، حسن النجار من الإمارات، زينهم البدوي من مصر، سيدي ولد الأمجاد من موريتانيا، معين شلبية من فلسطين، نجاة الظاهري من الإمارات، نجاة عبدالله من العراق، الدكتورة نورة ناصر المليفي من الكويت.

ويختتم مهرجان ناصر جبران الشعري الثلاثاء المقبل بأمسية شعرية رابعة يقدمها الدكتور حسين حميد من سوريا، ويشارك فيها كل من الشعراء: بشرى عبدالله من الإمارات، خلود المعلا من الإمارات، سامي مهنا من فلسطين، سعيد محمد الصقلاوي من عمان، طلال الجنيبي من الإمارات، طلال النوتكي من سلطنة عمان، الدكتور علاء عبدالهادي من مصر، علوان الجيلاني من اليمن، الدكتور عمر أحمد قدور علي من السودان، يوسف شقرة من الجزائر.