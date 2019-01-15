العراق يتحضر لتنظيم «المهرجان الوطني للمسرح»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

تشهد العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، عقد مؤتمر صحفي على هامش الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي المقامة حالياً في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنظيم من الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

يتضمن المؤتمر الصحافي، بحسب مسؤول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح غنام غنام، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين العراقيين، وذلك استعداداً لتنظيم مهرجان العراق الوطني للمسرح. ومن المقرر أن يوقع الاتفاقية الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، ود. جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين.