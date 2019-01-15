التشكيلية الإماراتية هدى الريامي تنال كأس العالم للمبدعين العرب

المصدر: دبي - البيان

في لوحة تظهر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تجلت فرشاة وألوان الفنانة التشكيلية هدى الريامي، لتقودها اللوحة نحو الفوز بجائزة بطولة كأس العالم للمبدعين العرب، التي أقيمت في لندن، على هامش ملتقى لندن الدولي للفن التشكيلي، الذي اختتم أعماله أخيراً، حيث نالت هدى الجائزة المرموقة عن فئة الفن التشكيلي الواقعي.

وأعربت هدى عن فخرها لعرض أعمالها الفنية، التي تحكي فروسية شيوخ الإمارات، كما أهدت فوزها إلى القيادة الرشيدة، مشيرة إلى الدور الذي لعبته هيئة «دبي للثقافة»، التي وفرت لها الدعم والرعاية للمشاركة في هذه المسابقة، من أجل إبراز المواهب الفنية الإماراتية.

احتضان المواهب

من جانبها، أكدت شيماء السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، مدير إدارة المشاريع والفعاليات بالإنابة في هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، على سعي الهيئة ومساهمتها في إبراز مكانة دبي والإمارات عموماً بين الوجهات الفنية العالمية الرائدة في مجال الإبداع، من خلال الأخذ بأيدي المواهب المحلية الفنية والثقافية، واحتضانها، وإبراز إنجازاتهم على الصعيد العالمي. وقالت: «لقد قدمت الفنانة هدى الريامي، أعمالاً تستحق التقدير، ونحن واثقون من قدرتها على التميز في المستقبل، وتقديم قدوة مثالية لغيرها من الأجيال الشابة».

موهبة فذة

وتمكنت الفنانة هدى الريامي، من اكتساب شهرتها، بما تمتلكه من موهبة فذة، تعتمد فيها على الموروث الإماراتي، لإبداع لوحات تخلد الماضي، من خلال التركيز على المواقع والمعالم التراثية في الدولة.

إثراء

تلتزم «دبي للثقافة» بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي، انطلاقاً من تراث دولة الإمارات، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي مدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتمكين هذه القطاعات، وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.