بدء الفرز الأولي لمسابقة «سلطان بن زايد التراثي» الشعرية

المصدر: أبوظبي- وام

اطلعت اللجنة المنظمة للمسابقة الشعرية، المرافقة لفعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، خلال عملية الفرز الأولي على القصائد المشاركة في المسابقة، حيث أبقت على القصائد الملتزمة بشروط المسابقة، واستبعدت التي لم تراعها.وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها الأول، أن هناك عميلة فرز تالية ستتم مع انتهاء مهلة تسليم القصائد المحددة ضمن لائحة شروط المسابقة، تنتهي يوم 22 يناير الجاري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم لاحقاً إعلان عدد المشاركات النهائي، وأسماء الفائزين بالمراكز الـ5 الأولى في اليوم الختامي للمهرجان يوم 2 فبراير المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن موضوع المسابقة هذا العام هو مجاراة لأبيات قصيدة «يا ذا الشباب الباني» للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، متوقعة حجم مشاركات قياسي مقارنة بالسنوات السابقة. وأكدت أن المسابقة تتطوّر عاماً بعد عام بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تحظى باهتمامه المباشر، ويحرص سموه في كل دورة على تكريم الفائزين بنفسه.