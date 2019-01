بالفيديو.. أعمال فنية أمريكية أصبحت ملكية عامة في 2019

المصدر: البيان الالكتروني

بعد توقف دام 20 عاما تحولت مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الفنية التي رأت النور في العام 1923 في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ الاول من يناير الجاري إلى ملكية عامة، أي إنها جُردت من حقوق التأليف والنشر وأصبحت في متناول الناس، بدون قيود على استخدامها وإعادة توزيعها أو ربما تحويلها إلى أعمال فنية أخرى.

وجميع الأعمال الأمريكية تقريبا التي أنتجت العام 1922 أصبحت مشاعا في العام 1998، أي بعد 75 عاما من صناعتها، لكن قانونا صدر في الولايات المتحدة في العام نفسه 1998 مدد فترة حماية حقوق تأليف ونشر الأعمال الأدبية والفنية (موسيقى وأفلام وصور فوتوغرافية ورسوم وكتب وغيرها) لتصبح 95 سنة، وهو ما يجعل أعمال العام 1923 مميزة، بالإضافة لكونها مجانية.

وتالياً بعض الأعمال التي تحولت إلى ملكية عامة في العام 2019، وفق "يورونيوز":

- فيلم الوصايا العشر The Ten Commandments للمخرج سيسيل بي ديميل (نسخة 1923 بالأبيض والأسود).

- فيلم الحاج The Pilgrim لشارلي شابلن.

- فيلم ضيافتنا Our Hospitality لباستر كيتون.

كتاب "الأنا والهو" The Ego and the Id لسيغموند فرويد.

- كتاب "النبي" The Prophet لجبران خليل جبران.

- لوحات للرسام الاسباني بابلو بيكاسو مثل "باولو على الحمار" و "مزامير الناي".

ويعني إعادة تفعيل الملكية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية أن إنتاجات شهيرة مثل شخصية ميكي ماوس وأفلامه الأولى سوف تفقد حقوق ملكيتها أيضا في القريب العاجل (في العام 2024) وسوف يصبح بإمكان الجميع أن يرسموا فأر الكرتون المميز من دفع مبالغ مالية ضخمة أو التعرض لملاحقات قانونية من قبل شركة ديزني.

