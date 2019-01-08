16 رواية للقائمة الطويلة بالجائزة العالمية العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، القائمة الطويلة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة بدورتها للعام 2019، التي تتضمن 16 رواية صدرت خلال الفترة بين يوليو 2017 وحتى يونيو 2018، حيث جرى اختيارها من بين 134 رواية ترشحت للجائزة.

وصلت إلى القائمة الطويلة روايات لـ7 كاتبات، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة، إلى جانب روايات لـ9 كتّاب، تتراوح أعمارهم بين 43 و79 عاماً، من 9 جنسيات.

وتعالج الروايات قضايا تمسّ العالم العربي اليوم، كما تلقي الضوء على تاريخ المنطقة العربية وتراثها الثري، وتتطرق إلى قضايا إنسانية مهمة، منها وصمة الفقر وصدمة الموت والاضطهاد وأهمية حماية العائلة والوطن، حيث تم اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة شرف الدين مادولين، أكاديمي وناقد مغربي مختص في الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية والدراسات المقارنة.

ومن بين قائمة الروائيين الـ16، الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم 6 سبق أن وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة، هم: أميمة الخميس (عن رواية «الوارفة»، مرشحة للقائمة الطويلة 2010)، وهدى بركات (عن رواية «ملكوت هذه الأرض» مرشحة للقائمة الطويلة 2013)، وإنعام كجه جي (مرشحة للقائمة القصيرة مرتين عن رواية «الحفيدة الأميركية» 2009، و«طشّاري» 2014)، وواسيني الأعرج (مرشح 3 مرات للقائمة الطويلة عن رواية «البيت الأندلسي» 2011، و«أصابع لوليتا» 2013، و«رماد الشرق: الذئب الذي نبت في البراري» 2014، ومي منسّى (مرشحة للقائمة القصيرة عن رواية «أنتعل الغبار وأمشي» 2008)، التي أشرفت في العام 2013 على «ندوة» الجائزة (ورشة إبداع)، وشهلا العجيلي (المرشحة للقائمة القصيرة عن رواية «سماء قريبة من بيتنا» 2016).