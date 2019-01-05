«لايبتسيج للكتاب » في ألمانيا نحو العالمية

المصدر: لايبتسيج - د ب أ

يشهد معرض لايبتسيج الألماني للكتاب، حسب ما أكد مديره أوليفر تسيله، تزايداً ملحوظاً في الاهتمام الدولي بالمعرض. وقال تسيله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ثقل التعاون التقليدي للمعرض يرتكز مع دول شرق وجنوب شرق أوروبا.

وذكر أن هناك تزايداً ملحوظاً في عدد الدول التي تقدم كتابها في المعرض خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، موضحاً أن المعرض جذب أخيراً دولاً مثل إيطاليا وهولندا وتركيا والبرتغال.

ومن المقرر أن تشارك كوسوفو وكندا لأول مرة في المعرض خلال إقامته في الربيع المقبل (من21 إلى 24 مارس المقبل)، وذكر تسيله أن نسبة العارضين الأجانب في المعرض زادت تدريجياً إلى 20% حالياً. وبحسب بيانات تسيله، فإن عدد العارضين هذا العام سيصل إلى 2600 عارض، مبيناً أن التشيك ستكون ضيف شرف المعرض.