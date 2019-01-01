«كلمات» تبحث تعزيز ثقافة القراءة للأطفال العرب

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت «كلمات»، الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية أخيراً، جلسة ثقافية بعنوان «كان يا مكان.. ليس كل ما تقرؤونه خيالاً» في بيروت.

شارك في الجلسة، الكاتبة نهلة غندور، والكاتبة سناء شباني، والكاتبة سمر محفوظ براج التي ترجمت كتابها «جدّتي ستتذكّرني دائماً»، الحائز على الجائزة الأولى لكتاب الطفل في معرض بيروت 2012 إلى اللغة الإسبانية.

وتطرقت الجلسة إلى محورين، الأول، أهمية الأدب العربي للطفل، وتأثير التطرق إلى الحالات الإنسانية والمجتمعية والخيال في كتبهم، ودوره في تعزيز مداركهم، فيما أبرز الثاني دور الدار في تعزيز ثقافة الطفل، وغرس حب القراءة، وتشجيع حركتي النشر والتأليف المخصص للأطفال.