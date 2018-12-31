تابعوا البيان في تغطية خاصة لاحتفالات رأس السنة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم لكم البيان تغطية مميزة للحظات وداع العام 2018 واستقبال العام الميلادي الجديد وتنقل احتفالات دبي برأس السنة الميلادية مع أجمل الأمنيات لقراء البيان بعام سعيد مليء بالأفراح والسعادة.

المكان #دبي_مول في محيط منطقة #برج_خليفة والزمان: الساعات الفاصلة قبل 2019.. ومن الميدان كاميرا #البيان حيث سننقل لكم احتفالات #رأس_السنة الميلادية في بث مباشر ومستمر.



تابعونا في تغطية مستمرة مع الزميلة بيان أحمد وفريق #صحيفة_البيان. #العام_الجديد #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/cR8bEeogVM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018

من الجانب الآخر في العالم جمهورية #كوريا_الجنوبية.. قصد الزوار إيونجين تانك وسارة كين وهاري كوان وانجين بارك مدينة #دبي وتحديداً #برج_خليفة لمشاهدة الألعاب النارية، موضحين أنها الأكثر إبهاراً في العالم بليلة #رأس_السنة.@BurjKhalifa #العام_الجديد #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iHn8etOe7L — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018

مثل عقارب الساعة تجري الاستعدادت لترتيب احتفالات #رأس_السنة_في_دبي.. الجميع يعمل بلا كلل لخدمة الزوار وتنيسق وصولهم لمكان الحدث بأفضل حال ابتداء من رجال الأمن مروراً بالإسعاف والشرطة. #العام_الجديد #رأس_السنة_في_دبي #MyDubaiNewYear#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cyafFSrrjS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018