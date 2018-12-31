 تابعوا البيان في تغطية خاصة لاحتفالات رأس السنة في دبي - البيان

تابعوا البيان في تغطية خاصة لاحتفالات رأس السنة في دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تقدم لكم البيان تغطية مميزة للحظات وداع العام 2018 واستقبال العام الميلادي الجديد وتنقل احتفالات دبي برأس السنة الميلادية مع أجمل الأمنيات لقراء البيان بعام سعيد مليء بالأفراح والسعادة.

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