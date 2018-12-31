تابعوا البيان في تغطية خاصة لاحتفالات رأس السنة في دبي

تقدم لكم البيان تغطية مميزة للحظات وداع العام 2018 واستقبال العام الميلادي الجديد وتنقل احتفالات دبي برأس السنة الميلادية مع أجمل الأمنيات لقراء البيان بعام سعيد مليء بالأفراح والسعادة.
المكان #دبي_مول في محيط منطقة #برج_خليفة والزمان: الساعات الفاصلة قبل 2019.. ومن الميدان كاميرا #البيان حيث سننقل لكم احتفالات #رأس_السنة الميلادية في بث مباشر ومستمر.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
تابعونا في تغطية مستمرة مع الزميلة بيان أحمد وفريق #صحيفة_البيان. #العام_الجديد #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/cR8bEeogVM
كما تشاهدون الآن.. الأجواء في منطقة #دبي_مول هادئة وحركة سير طبيعية حيث بدأ الجمهور بالتوافد إلى المكان باستخدام وسائل النقل العام لحضور احتفالات #رأس_السنة المبهرة في #برج_خليفة. #العام_الجديد #رأس_السنة_في_دبي #MyDubaiNewYear#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9KsNSy3cJy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
#دبي_مول حالياً مزدحم بالزوار الذين قدموا من كافة أنحاء العالم لحضور احتفالات #رأس_السنة_في_دبي.#العام_الجديد #رأس_السنة #MyDubaiNewYear#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/AzMjavYu1C— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
2 مليون شخص اختارو #دبي لمشاهدة احتفالات #رأس_السنة.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
لماذا كانت #دبي خيار الجمهور لقضاء ليلة #رأس_السنة بمنطقة #برج_خليفة؟ #البيان تستطلع آراء الزوار المتواجدين في المكان.#رأس_السنة_في_دبي #MyDubaiNewYear#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cfIBFGR8K8
من الجانب الآخر في العالم جمهورية #كوريا_الجنوبية.. قصد الزوار إيونجين تانك وسارة كين وهاري كوان وانجين بارك مدينة #دبي وتحديداً #برج_خليفة لمشاهدة الألعاب النارية، موضحين أنها الأكثر إبهاراً في العالم بليلة #رأس_السنة.@BurjKhalifa #العام_الجديد #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iHn8etOe7L— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
عائلة سوبرساك الفرنسية قدمت خصصيا من #فرنسا لدبي لحضور احتفالات #رأس_السنة برفقة أصدقاء العائلة.. متمنينَ في #العام_الجديد المزيد من الإزدهار والتقدم لدولة #الإمارات.@BurjKhalifa @TheDubaiMall #رأس_السنة_في_دبي #MyDubaiNewYear#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XCaDyBJgkS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
من الساعة الثانية ظهراً.. قدم الزوجان أجاتا جيتريكوفا والكسناندر جيتريكوف، من دولة #ليتوانيا، لمنطقة #برج_خليفة لأخذ مكان مناسب لمشاهدة الألعاب النارية.. ويشارك الزوجان مع #البيان أمنياتهما للعام الجديد. @BurjKhalifa#رأس_السنة_في_دبي #MyDubaiNewYear#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/j9XJHaLFBH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
مثل عقارب الساعة تجري الاستعدادت لترتيب احتفالات #رأس_السنة_في_دبي.. الجميع يعمل بلا كلل لخدمة الزوار وتنيسق وصولهم لمكان الحدث بأفضل حال ابتداء من رجال الأمن مروراً بالإسعاف والشرطة. #العام_الجديد #رأس_السنة_في_دبي #MyDubaiNewYear#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cyafFSrrjS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018