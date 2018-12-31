2018 .. عام حافل لمؤسسة العويس الثقافية

المصدر: دبي - البيان

تختتم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عام 2018، وفي جعبتها عشرات الأنشطة الفكرية والفنية والموسيقية وغيرها من الفعاليات الثقافية، التي تعكس هويتها العريقة، إذ قدمت خلال 2018 الذي ينتهي الليلة، مجموعة كبيرة من الأنشطة داخل الإمارات وخارجها، بمشاركة مثقفين ومفكرين وفنانين عرب، حضرها جمهور واسع من أصدقاء المؤسسة، فضلاً عن توزيع جوائز الدورة 15 لـ«جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية»، التي أقيمت يوم 28 مارس الماضي بمبنى المؤسسة في دبي.

ندوات وأمسيات

ففي حقل الندوات والأمسيات، نظمت المؤسسة ملتقى زايد والبعد الثقافي، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات وعام زايد، شارك فيه نخبة من المثقفين والكُتاب والأكاديميين، ومهرجان الشعر الشعبي، بالتعاون مع مركز الشعر الإعلامي في الكويت، وشارك فيه عدد من ألمع شعراء النبط، وملتقى الأمن الثقافي بالتعاون مع مؤسسة عبدالحميد شومان في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة مجموعة من المثقفين والكُتاب الإماراتيين والعرب، كما نظمت المؤسسة ندوة عن الشاعر الراحل عبدالله البردوني «الشاعر البصير»، حيث تناولت الندوة حياته وشعره، وندوة مماثلة عن الشاعر محمد مهدي الجواهري «الجواهري معاصراً» تناولت حياة وشعر ومواقف الشاعر الكبير.

معارض

وفي حقل المعرض، احتضنت القاعة الكبرى عدة معارض لفنانين من داخل وخارج الإمارات، حيث كان معرض «زايد كلمات من ذهب»، ومعرض تشكيلي للفنان خالد الطباع، ومعرض «لغة النحت» للفنان التشكيلي أنس الألوسي، ومعرض «ذكريات الهجرة» للفنانين عامر العبيدي وإياد الموسوي، وأخيراً معرض الفنانة فاطمة لوتاه «جوهرة 2»، وغير ذلك من الأنشطة الفنية والفعاليات الموسيقية الغنائية.