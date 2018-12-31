«ثقافة الشارقة» تستعرض فنون الخط العربي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في قصر الثقافة بالشارقة، محاضرةً بعنوان «كيف أصبح الخط العربي هو فن الإسلام الأول»، للفنان المصري أحمد مصطفى، ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الفنون الإسلامية «أفق»، بحضور عدد من الخطاطين والفنانين المشاركين في المهرجان.

وتناولت المحاضرة الحديث حول نشأة الخط العربي، واستعرض الفنان المصري شكل الحرف العربي في بداية الإسلام، وصفحة من القرآن الكريم مكتوبة بالخط الكوفي، كما أبرز عدداً من الأعمال الخطية لمحمد بن الحسن الطيبي، وابن بواب، موضحاً مدى أهمية تجربتهما، لاسيما ابن بواب في خط المحقق.