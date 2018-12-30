«محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف» يشارك بـ«جدة للكتاب»

المصدر: جدة - البيان

شارك مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف في معرض جدة الدولي للكتاب في دورته 4 بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، والمنعقد في الفترة من 26 الجاري إلى 5 يناير المقبل، ضمن خطته الاستراتيجية وبهدف التعريف بخدمات المركز.

زار المعرض الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة جناح المركز، بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ جدة، رئيس اللجنة العليا للمعرض، والأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، وعدد من أصحاب المعالي ومسؤولي القطاعات الحكومية بمنطقة جدة.

فيما استقبل الأمير خالد الفيصل، أمينة السويدي، المدير التنفيذي لشركة «مسار» للطباعة والنشر من قطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام، حيث قدمت له صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه بمناسبة «عام زايد».

وقالت أمينة السويدي: يحرص المركز على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية في إطار خطته الاستراتيجية، وتأتي مشاركتنا في معرض جدة الدولي للكتاب للمرة الثانية بهدف التعريف بخدمات المركز من خلال طباعة المصحف الشريف بجميع الروايات والخطوط وترجمات معاني القرآن الكريم بأعلى المعايير العالمية، وعقد شراكات مع المؤسسات المتخصصة في طباعة المصحف الشريف بجميع أنحاء العالم.