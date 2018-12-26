مهرجان انعكاس يستعرض جماليات الأدب والشعر

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مهرجان «انعكاس» الفني، الذي تنظمه القصباء في الشارقة، ورشة شعرية عربية قدّمتها «دبي بويتكس» (Dubai Poetics)، إحدى مجموعات «الحيّ الشعري» العربية الشبابية، وذلك بهدف تحفيز الشباب على القراءة والاستفادة من الخبرات الإبداعية لدى الكتّاب والمؤلفين العرب والعالميين.

وتطرقت الورشة التي أدارتها الكاتبة والفنانة ملدا صمادي، إلى الحديث عن الأبعاد الجمالية في النصوص الأدبية والشعرية التي قدمها المشاركون الشباب، مستعرضة معهم أهم المعايير التي اعتمدوا عليها في كتابتهم لأعمالهم الإبداعية التي تراوحت ما بين القصة والنثر والشعر.

كما ناقشت التقنيات المتبعة على صعيد كتابة الأعمال الأدبية والشعرية، حيث تناولت قدرة الكاتب على الإبحار في الكتابة، وتجاوز التقليدي والعابر، وتوظيف الخيال والمشاهد المكثّفة في كتاباته بشكل يضمن وصول الحبكة الجمالية للمتلقي بسهولة وسلاسة.

إبداع

وأوضحت صمادي، أن الورشة تسعى لتحفيز الشباب لمواصلة الإبداع، وتقديم ما لديهم من جماليات وتوظيفها للخروج بعمل يجد طريقه نحو الخلود.