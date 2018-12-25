أبوظبي تنظم أول مؤتمر ومعرض للمخطوطات يناير المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، منتصف يناير المقبل، أول مؤتمر ومعرض متخصص بالمخطوطات، تحت عنوان «المخطوطات العربية: واقع وقضايا»؛ بهدف إبراز دور أبوظبي المحوري في الحفاظ على التراث العربي الأصيل ونشره.

حيث يضم مؤتمر ومعرض أبوظبي الأول للمخطوطات والمقرر إقامته في منارة السعديات، مجموعة من المخطوطات النادرة، التي تؤكّد عمق الثقافة المتجذّرة في الإمارات وتاريخها العريق. كما يسعى إلى تعزيز العلاقات والروابط الثقافية مع مراكز المخطوطات العربية حول العالم.

مخطوطات تاريخية

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعد المخطوطات التاريخية جزءاً مهماً من تراث أي حضارة، حيث تلعب دوراً مهماً في فهم التراث ونقله للأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق ينعقد مؤتمر ومعرض أبوظبي الأول للمخطوطات، ليعزز من فهمنا لموروث المخطوطات العربية الثمين.

فهذه الوثائق تعد سجلاً للتاريخ المشترك في منطقتنا»، معرباً عن ثقته بأن المؤتمر سيسهم في بناء جسور التفاهم الثقافي بين المشاركين من مختلف الثقافات والحضارات، بما يعزز من مهمتنا في دعم الحوار بين الثقافات وقبول التنوع داخل المجتمع.

وواصل: «المؤتمر يعد منصة لبناء جسور من التواصل الثقافي بين المشاركين والجهات التي يمثلونها، ويأتي ذلك في باكورة أنشطتنا لـ«عام التسامح 2019»، فقد كانت المخطوطات في عصورها الذهبية جسوراً للتواصل الثقافي والتبادل المعرفي بين الشعوب، وعبرها تعرف العالم على العلوم التي برع فيها العرب وأضاف إليها».