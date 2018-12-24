جمال السويدي يوقّع كتابه الجديد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحضور معالي زكي نسيبة، وزير دولة، ومسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وقع د. جمال السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي أمس، كتابه «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين.. قضايا وتحديات في عالم متغير»، .

وقدّم السويدي خلال الحفل شرحاً للفكرة الأساسية لكتابه، الذي يتناول قضايا مجتمع الإمارات، مؤكداً حرص القيادة على رعاية المبدعين والمفكرين والاستماع إلى الأفكار العلمية التي من شأنها خدمة الوطن، ويستخدم الكتاب مقاربات جديدة تأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وطبيعة التحولات التي شهدها المجتمع الإماراتي، وتحديات التنمية والمستقبل. وتم إهداء الوزارة مجموعة من الكتاب، لتوزيعها على سفارات الدولة في الخارج.