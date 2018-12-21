خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مهرجان "الجنادرية" بحضور عبدالله بن زايد

المصدر: وام

تحت رعاية وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة .. ونيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته الثالثة والثلاثين الذي اقيم أمس في الجنادرية بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "وفاء وولاء" وتستمر فعالياته حتى 9 يناير 2019.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل قبل بداية حفل الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت والشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك مملكة البحرين والسيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة سلطان عُمان.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حفل تكريم الفائزين في سباق الهجن التراثي الكبير الذي أقيم في افتتاح المهرجان.

كما شهد سموه العروض الفلكورية والشعبية التي أقيمت في افتتاح المهرجان والاوبريت الفني الذي أقيم تحت شعار "وفاء وولاء" ومن أداء الفنانين محمد عبده وراشد الماجد ومزعل فرحان وكلمات الشاعر فهد عافت والحان الموسيقار الدكتور طلال وأديت فيه عدد من اللوحات الفنية كما أديت العرضة السعودية في ختام الحفل.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد وصل في وقت سابق من أمس إلى الرياض وذلك لحضور حفل افتتاح المهرجان حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ويعد المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني هو أكبر مهرجان ثقافي سعودي يحاكي تاريخ وحاضر ومستقبل المملكة وأضخم حدث من نوعه في المنطقة ويقام منذ عام 1985 ويحظى بمشاركة سعودية واسعة وتواجد خليجي عربي متزايد وحضور جماهيري غير مسبوق حيث يزور المهرجان سنوياً الملايين من عشاق التراث الثقافي والأصالة ويتضمن إطلاق العديد من المبادرات الثقافية المميزة.

ويتميز المهرجان هذا العام بمشاركة واسعة وغنية من دولة الإمارات وسلطنة عُمان ومملكة البحرين وضيف شرف المهرجان إندونيسيا بما يعكس ثقل هذه الدولة العريقة التاريخي والحضاري والثقافي.

وتقع "الجنادرية" شمال شرق العاصمة الرياض وتضم الموروث الثقافي والمادي للإنسان السعودي والأدوات التي كان يستخدمها في بيئته منذ عقود إضافة إلى سباق سنوي للهجن اكتسب مع مرور الوقت ذيوعاً على المستوى الوطني والإقليمي بين عشاق هذه الرياضة العريقة.

وتضم قرية الجنادرية بين جنباتها مجمعاً لكل منطقة من مناطق المملكة يشتمل على بيت وسوق تجاري ومعدات وصناعات ومقتنيات وبضائع قديمة وما تشتهر به كل منطقة من المناطق من موروثها الثقافي والحضاري والعروض الشعبية.