جماليات القصيدة العُمانية في أمسية شعرية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز الشارقة للشعر الشعبي بدائرة الثقافة بالشارقة أمسيةً لشعراء من سلطنة عُمان، شارك فيها الشعراء: عامر الحوسني، ونبهان الصلتي، وشاعر الشلات محمد البادي، ومنذر الفطيسي، بإدارة الشاعر الإعلامي عبدالحميد الدوحاني.

وفي الأمسية، التي حضرها مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة محمد القصير، والشاعر بطي المظلوم مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي عبّر مدير الأمسية الدوحاني عن تقدير شعراء السلطنة ومثقفيها للمكارم المتعددة التي يزجيها صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في الشأن الثقافي والإبداعي.

وقد اتسمت قصائد الأمسية بكونها انعكاساً لبيئة الشاعر ومنطلقاته ورؤاه الإبداعية والجمالية..فقد قدّم الشاعر عامر الحوسني مجموعة من القصائد المتميزة النابعة من تجربة ذاتية.

في ختام الأمسية كرم محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، والشاعر بطي المظلوم مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي الشعراء المشاركين في الأمسية.