اليوم آخر موعد لاستلام طلبات التقديم لمسابقة «شوارع من العالم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أن اليوم الأربعاء، هو آخر موعد للتقديم في مسابقة «شوارع من العالم» للتصوير التي تقام بالتزامن مع المعرض العالمي «شوارع من العالم» الذي سيطلق جولته العالمية من دبي في 20 يناير وحتى 5 أبريل 2019 في «السيف» بخور دبي.

وسيعرض «شوارع من العالم»، الذي تدعمه غرفة دبي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ومراس وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي و«فيليبس» و«كانون»، صوراً تبرز الحياة اليومية للمدن والعواصم في 194 بلداً حول العالم، وسيتم عرضها على ضفاف خور دبي في وجهة «السيف» من «مِراس» لمسافة تبلغ 1.8 كيلومتر.

وعلى هامش استضافة هذا المعرض العالمي، تم إطلاق مسابقة «شوارع من العالم» للتصوير برعاية كل من غرفة دبي وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، و«كانون» تحت شعار «التواصل بين البشرية»، حيث إن المشاركة في المسابقة مفتوحة أمام الجميع، ويتوجب على المشاركين التقاط الصور لإمارة دبي، وخوض المنافسة في فئتين، حيث تحمل الأولى اسم «روح دبي» والثانية «روح التجارة».

وجدير بالذكر أن غرفة دبي ستقوم بالمشاركة في تقييم فئة «روح التجارة»، والتي تركز على الصور المتعلقة بالأعمال التجارية والتبادل التجاري بين الناس في منطقة خور دبي.

ويمكن للراغبين بالمشاركة تحميل صورهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، في موعد أقصاه اليوم، آخر يوم للتسجيل في المسابقة. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال معرض «شوارع من العالم»، حيث سيحصل الفائزون على معدات تصوير من «كانون»، إضافة إلى عرض صورهم الفائزة خلال المعرض في دبي.