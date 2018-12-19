«ذاكرة الفل»- 3.. قامات وإنجازات وقيم

المصدر: دبي - البيان

برعاية الملحقية الثقافية السعودية في دبي، ينطلق في 22 ديسمبر الجاري، معرض للفنان التشكيلي السعودي عبدالوهاب عطيف في «غاليري آرت هب» بحي دبي للتصميم، وهو المعرض الـ3 للفنان في الإمارات، إذ يقدم فيه أعمالاً نوعية مبتكرة، من بينها أعمال تعكس مكانة وتميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يأتي المعرض استمراراً لمسيرة الفنان التشكيلية، التي يحرص خلالها على تقديم تقنيات جديدة ضمن مشروعه التشكيلي «ذاكرة الفل»، الذي يؤكد التصاقه بمحيطه البيئي وولعه بدراسة مختلف أشكال الجمال الشعبية وفنون الواقع الاجتماعي، والنصوص الشعرية الشعبية، وفنون المكان وجمالياته، وصولاً لتناول التأثيرات العطرية المميزة وذات الخصوصية الشعبية في محاولة لتمثيلها تشكيلياً.

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يأتي المعرض تحت شعار «سعفة وطين»، ويحوي 60 عملاً تشكيلياً يقدم خلالها الفنان تجربته مع خامتي السعف والطين.

ويصف الكاتب والناقد التشكيلي، علي ناجع هذه المرحلة لدى الفنان: «في مرحلة من أهم مراحل تشكّل تجربته الفنية، يجتاز عطيف منعطفاً تأصيلياً يعد أكثر التصاقاً بمحيطه الجمالي، وتأكيداً لتجربته الاجتماعية، وولعه بمحيطه الجمالي، وتجذير تجربته فيه، ليقدم مفهوماً أكثر عمقاً وتعبيراً عن الفنان القريب من الأرض والتاريخ.. من خلال تجربته المعالجة لوسائطه وتقنياته، التي تجسّد وحدة الخامة ومرجعيتها التقنية الواحدة، والتي تستقي مادتها من طين الأرض ولون التراب والزعفران، بحيث تشكل نقلة نوعية وامتداداً تشكيلياً لذاكرة الفل وعطر الأرض بحس فسيفسائي تلتقي فيه طبيعة تشكل المنتج الفني عنده بخلفية وحضور لذاكرة الزهرة البيضاء الجميلة».

يُذكر أن المعرض يأتي بدعم من مشعل الرشيد، ويستمر إلى نهاية ديسمبر الجاري.