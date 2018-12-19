300 متطوع يتطلعون للانضمام إلى فريق مهرجان طيران الإمارات للآداب

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب، فتح باب التطوع للانضمام إلى فريق المتطوعين ضمن المهرجان الأدبي الأكبر في الشرق الأوسط، وأحد أبرز المهرجانات الأدبية في العالم، والذي يقام في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي في الفترة 1-9 مارس 2019.

ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية السنوية أكثر من 300 متطوع، يساهمون في الكثير من مجالات العمل، إذ يقدمون المساعدة في حفلات توقيع الكتب، ومكتب الاستعلامات، وبمكتب بيع التذاكر، وإدارة القاعات والمناطق، والإعلام الاجتماعي، والتقاط الصور، والعديد من المجالات الأخرى.

وقد بينت مديرة المهرجان، أحلام بلوكي، أن المتطوعين جزء مهم من المهرجان، وأضافت: «ببساطة لا يمكن أن يقام المهرجان دونهم، ومن اللافت أن العديد من المتطوعين يعودون للمشاركة في أعمال المهرجان كل عام؛ لأنهم يحبون الثقافة والإثارة التي يوفرها لهم، وتعد روح الفريق من أهم ما يميّز مهرجان طيران الإمارات للآداب. نرحب بالمتطوعين من أي عمر، ونستقبل في كل دورة من الدورات شرائح مختلفة من المتطوعين، المثقفين وعشاق الأدب الذين يرغبون في إحداث فرق حقيقي في حياتهم..وفي اكتساب خبرة نوعية من خلال العمل ».