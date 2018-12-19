ندوة الثقافة والعلوم تفتح باب المشاركة بـ«العويس للإبداع»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ندوة الثقافة والعلوم بدبي، فتح باب المشاركة في الدورة الـ26 لجائزة العويس للإبداع لجميع مواطني الدولة، والباحثين العرب المهتمين بالشأن الإماراتي ابتداء من يوم غد وحتى 20 مارس 2019.

وقال بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة ورئيس لجنة الجوائز والمسابقات، رسخت الجائزة خلال أعوامها الماضية مكانتها ضمن الجوائز المحلية لمواطني الدولة من كافة الأعمار وخاصة الشباب منهم، حيث أفسحت لهم جوائز منفردة دعماً وتشجيعاً لإبداعاتهم ومساهمة في تطوير قدراتهم البحثية والإبداعية.

وعلى مدار دورات الجائزة تم تكريم شخصيات إماراتية منحت العمل الثقافي اهتمامها وطاقتها وتركت بصمات واضحة في مجال العمل العام، كذلك كرمت الجائزة شخصيات عربية من المقيمين على أرض الدولة من الذين ساهموا في تطوير مسيرة العمل الثقافي والإبداعي الإماراتي.

وأكد البدور على نزاهة لجان التحكيم التي تنتهج الشفافية والحيادية في اختياراتها، وتحرص على تميز الأعمال الفائزة بما يسهم في رفد الساحة الثقافية والإبداعية بمواهب وإبداعات ثرية.