اختتام فعاليات «شعاع النور» في اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم متحف «اللوفر أبوظبي» فعاليات النسخة الأولى من مهرجان شعاع النور السنوي بعرض حلقات رجال النيل المذهل، الذي قدّمه مركز فوزي مدحت. شمل المهرجان الذي يحتفي بالهندسة المعمارية للمتحف، وامتد على على مدار 5 أيام، عروضاً من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب العديد من ورش العمل والجولات الإرشادية لمختلف الأعمار.

عروض

كما شمل عرضاً بعنوان التحوّل قدّمته فرقة «الباليه» الملكية في كمبوديا، وعرض الخدع البصرية بعنوان «طيف الشبح» لإيتيّن ساجليو، و«صراع حلبة الرقص»، الذي تنافست في إطاره فرق الرقص المختلفة تحت قبّة المتحف الشهيرة، ذلك إلى جانب حفل الفنانة الفرنسية المغربية هندي زهرة، الذي لقي إقبالاً شديداً وبيعت جميع تذاكره، والذي قدّمت فيه أغنيات من ألبومها الأخير «هوملاند»، وعرض حلقات رجال النيل الذي قدّمه مركز مدحت فوزي وشمل رقصات مصرية تقليدية، وعرض الترحال ليوهان لو غيلرم، وعرض العيالة من الإمارات العربية المتحدة.

فيما ترافقت الفعاليات مع ورش عمل، حيث تعلّم الزوار مختلف أنواع الرقصات مع الراقصين المشاركين في «صراع حلبة الرقص» وعرض «حلقات رجال النيل»، كما حظوا بفرصة رسم راقصي فرقة الباليه الملكية في كمبوديا في إطار ورشة عمل خاصة بالرسم تحت القبّة.