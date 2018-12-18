238 فعالية و377 عملاً في مهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

238 فعاليةً و377 عملاً فنياً يستهل بها مهرجان الفنون الإسلامية دورته 21 غداً، حيث كشف المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر دائرة الثقافة والإعلام عن الحدث الفني، الذي يسعى لمواصلة الحفاظ على توازن الفن الإسلامي مع الفنون الأخرى، حيث تطرح الأعمال المشاركة الروح الإنسانية والحضارية لهذا الفن العريق، والتي تعتمد على لحظات إبداعية تستند الى الخيال والحدس لدى الفنان لتنتج قيمة جمالية تحمل الزمان والمكان معاً.

تفاصيل

محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، أعلن تفاصيل الدورة 21 «أفق»، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد القصير في كلمته مصداقية المهرجان في إعادة الألق إلى هذا الفن العريق، حيث أصبح علامة فارقة في تعزيز الفن الإسلامي، إذ أسّس له صاحب السموّ، حاكم الشارقة، انطلاقاً من يقينه بأهمية دعم الثقافة والفنون، وحثّه على تواصل السعي لتحقيق رؤية مشروع الإمارة الثقافي والتنويري المتكامل.

وأضاف: إنّ مهْرجان الفنون الإسلامية، منذ أن اهتدى إلى أوّل الطريق، في أواخر تسعينيّات القرن الماضي، كان سبّاقاً في الكشف عن مبدعي هذا الفنّ، وفي طرح مشروعات فنية جعلت من الدهشة أمراً يلازم عين المشاهد طوال أيام الاستضافة.

فنانون إماراتيون

وبسؤال «البيان» فرح قاسم، مسؤول مهرجان الفنون الإسلامية عن شعار المهرجان «أفق» قالت: هي كلمة تُعبّر عن المشهد الروحاني والجمالي، وكيف للفنان أن يفتح أفقاً للمتلقي من خلال عمله الفني، حيث إن أساس «الأفق» هو الخيال وهو لبنة كل عمل فني أو مشروع إبداعي، حيث يبدأ بخيال ثم تتطور الفكرة وتصبح واقعاً، وكل المعارض الفنية هي أساسها خيال، حيث يخاطب فيها الفنان أفق المتلقي.

وعن مشاركة الفنانين الإماراتيين بالمهرجان قالت: نستضيف 4 فنانين إماراتيين، من أهم الفنانين على الساحة الإماراتية مثل د. محمد يوسف، وفاطمة لوتاه، ونجوم الغانم، وعبدالله الملا، وتم التواصل معهم لإعلامهم بشعار المهرجان للعمل تحت هذه المظلة، فترجموا أعمالاً جميلة مؤثرة وجديدة، وسوف يعرض عمل الفنانة فاطمة لوتاه في واجهة المجاز المائية وباقي الفنانين الإماراتيين ستعرض أعمالهم بمتحف الشارقة للفنون.

فكر عميق

وأكدت فرح الفكر العميق للفنانين الإماراتيين والأعمال الفنية المنوعة التي تنطلق من تخصصاتهم، حيث تجمع الأعمال بين الفن المسرحي والسينمائي والتشكيلي من خلال الفنان محمد يوسف، إضافة إلى أعمال الفنانة التشكيلية والمخرجة السينمائية نجوم الغانم، وقد وظفت جميع الأعمال الفنية تحت مظلة الفنون الإسلامية.