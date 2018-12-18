«ممالك النار».. دراما حقبة المماليك الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

في إنتاج ضخم من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تقدم شركة «جينوميديا» بأفرعها في دبي والقاهرة وتونس، مسلسلا تاريخيا يحمل عنوان «ممالك النار» من إخراج البريطاني بيتر ويبر، إلى جانب فريق عمل المسلسل الذي يضم عدداً كبيراً من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور والملابس والمكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم لويجي ماركيوني الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل جوزيبي تورناتوري وريدلي سكوت.

بطولة

المسلسل من بطولة رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا.

ويوثق المسلسل درامياً، الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن 16 الميلادي، مسلطاً الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفاً العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.

وسيكون المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية على مستوى العالم في عام 2019، حيث تم تصميم وإنتاج العمل ليتناسب مع تطورات الدراما العالمية التي تتميز بالمؤثرات البصرية المبهرة، والمعارك الضخمة، والقصص المتشابكة والشخصيات المركبة، حيث تسعى «جينوميديا» لتقديم الدراما العربية للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم باختلاف لغاتهم وثقافاتهم، بالمعايير العالمية التي فرضتها المنصات الرقمية الجديدة. وسيتم الإعلان لاحقاً عن المنصة التي سيبث من خلالها المسلسل.