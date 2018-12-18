21 عضواً ينضمّون إلى اتحاد كتّاب الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

اطلع مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أخيراً، برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العام 27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

كما بحث الاستعداد للمشاركة بالمعارض الخارجية، مثل معرض نيودلهي بالفترة من 5-13 يناير المقبل، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 50 «اليوبيل الذهبي» من 23 يناير إلى 5 فبراير المقبلين، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب من 24-30 أبريل المقبل.

ووافق المجلس على قرار لجنة العضوية بمنح العضوية العاملة لـ14 من الكتاب والأدباء والمبدعين الإماراتيين هم: آمنة القايدي في القصة، وإيمان الهاشمي في المقال، وبديعة الهاشمي في القصة والنقد، ود. إيمان المشموم في المجال العلمي، ورجاء هندي في النقد، وعائشة العاجل في القصة والرواية، وعبدالله المزروعي في دراسات الموارد البشرية، وعبدالله الشويهي في النقد، ومحمد العمادي في الشعر، ومريم النعيمي في الرواية، ومنى الحمودي في القصة، ونبيل الكثيري في القصة والرواية، وهنادي المنصوري في القصة، وهند المشموم في النقد.

كما وافق على منح العضوية المنتسبة لـ7 من الكتاب العرب المقيمين في الإمارات هم: بشار عصفور في المقال والشعر، ود. حسين صوفي في القصة والأدب المُقارن، وحورية طه في الرواية والقصة والمقال، وخالد إبراهيم في الرواية والقصة والمقال، ودعاء عراقي في النقد، وعبدالمقصود محمد في الرواية والنقد، ومروان حرز الله في الدراسات. وتم تأجيل قبول 5 من المتقدمين وتأجيل النظر في طلبين لعدم تقديم أعمالهم الأدبية المسجلة بطلب العضوية.