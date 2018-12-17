"آبل دبي مول" يشجع المواهب العربية بعرض موسيقي رائع

المصدر: دبي - البيان

احتفالاً بالموسيقى المعاصرة وازدهار المجتمع الفني المتنامي في المنطقة نظمت Apple Music و Today at Apple أخيراً، مجموعة من الجلسات الموسيقية على شرفة Apple Dubai Mall المطلة على برج خليفة ونافورة دبي مول. وضمت الفعالية خمسة عروض فنية رائعة لفنانين عرب موهوبين من خلفيات موسيقية متنوعة.

وشارك في الحفل كل من الفرقة اللبنانية الشهيرة "مشروع ليلى" والمغنية الأردنية هنا ملحس والفنان حمزة هوساوي والفنانة الصاعدة غالية وكاتب الأغاني والموسيقي الإماراتي حمدان العبري. وقد اجتمعت المواهب الفنية تحت سقف واحد لمشاركة موسيقى عصرية ذات طابع اجتماعي تنقل الهوية العربية المعاصرة.

دعم

وتحدث الفنان فراس أبو فخر من مشروع ليلى: لقد كانت مشاركتنا في هذا الحدث الفني الضخم تجربة فريدة من نوعها. ويسعدنا الدعم الذي نتلقاه من العلامات التجارية الكبيرة والذي يعتبر أمراً نادر الحدوث في المنطقة. ويعتبر الحصول على دعم شركة كبيرة مثل Apple بداية مثالية لدعم اطلاق مثل هذه المبادرات في منطقة الشرق الأوسط. وبدورنا سعدنا بلقاء جمهورنا الواسع في دبي.

وقد جاء اطلاق "الجلسات الموسيقية على شرفة Apple Dubai Mall" متناغماً مع تطور المشهد الموسيقي التي تشهده إمارة دبي، والتي بدورها تعتبر منصة حاضنة للمواهب الإبداعية على المستوى المحلي والعالمي. حيث تضم إمارة دبي العديد من المبادرات التي تتيح للمواهب الشابة البدء بمشوارهم والتعبير عن قدراتهم في مختلف المجالات وليس الفنية فقط

فرصة فريدة

وأضافت الفنانة غالية: تعتبر مشاركتي في هذا الحدث فرصة فريدة من نوعها. وأنا ممتنة جدًا للتقدير والحب الذي أتلقاه منذ اليوم الأول لدخولي المجال الفني. نحن كفنانين في العالم العربي نشعر بسعادة غامرة للدعم الذي نتلقاه من Apple Music من مشاركة أعمالنا الفنية مع العالم ومساعدتنا على اكتساب الخبرة والشهرة محلياً وعالمياً.

وعلق الفنان الإماراتي حمدي العبري على مشاركته قائلاً: أسعدتني المشاركة في مثل هذه الفعالية المميزة، حيث اجتمعت اليوم تحت سقف Apple Dubai Mall مواهب فنية واعدة تأتي من مختلف الأعمار والثقافات ليجمعها حب مشاركة موسيقاهم مع العالم في جو مفعم بالإبداع والجمال.