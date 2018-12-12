«اتحاد الكتاب» يضيء على إبداعات الراحل حنا مينه

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء اليوم، الكاتبة د. مانيا سويد في محاضرة حول أدب الراحل حنا مينه ضمن فعاليات نادي القصة، وذلك في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الشارقة.

الكاتبة عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات منذ 2008، حاصلة على الدكتوراه في الصحافة من الجامعة الأميركية في لندن، صدر لها روايتان «عائد بخير زاد» و«سيرقوني» و3 مجموعات قصصية «أوراق الكينا» و«عناقيد اللؤلؤ الأحمر» و«أعواد ثقاب»، إضافةً إلى 18 كتاباً تتنوع موضوعاتها ما بين الصحافة والسينما وأدب الطفل.

يذكر أن الكاتب الراحل حنا مينه (9 مارس 1924 - 21 أغسطس 2018)، هو روائي سوري من مدينة اللاذقية، ساهم في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب، ويعد أحد كبار كتاب الرواية العربية، وتتميز رواياته بالواقعية. وقد ألف ما يزيد على 40 رواية تحولت كثير منها إلى أعمال درامية تلفزيونية وسينمائية.