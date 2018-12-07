مسلسل "الفريج" الإماراتي على قناة "طوكيو إم إكس" اليابانية في 2019

المصدر: البيان الالكتروني

سيتم عرض مسلسل الرسوم المتحركة الإماراتي ثلاثية الأبعاد "فريج" العام المقبل 2019 في اليابان على قناة "طوكيو إم إكس"، وفق ما ذكر موقع (nippon.com).

وتؤدي الأصوات باللغة اليابانية الممثلة أستوكو تاكاهاتا في دور أم سعيد، والتي اشتهرت بعدد من الأدوار السينمائية، إضافة إلى تقديم بعض من أشهر شخصيات الرسوم المتحركة.

يذكر أن فريج هو أول مسلسل كارتوني إماراتي، وهو أول مسلسل كارتوني ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط..

والمسلسل فكرة وإخراج الفنان محمد سعيد حارب، ويدور حول أربع سيدات من دبي القديمة.

وقد تم عرض المسلسل لأول مرّة بشكل حصري على قناتي دبي وسما دبي الفضائيتين الإماراتيتين، وذلك في رمضان 2006، وقد تم تنفيذه باستخدام تقنية الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.