أحمد بن علي: الاقتصاد الرقمي يحفز «المعرفي»

المصدر: دبي - البيان

حظيت جلسة «الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي.. تنافس أم تكامل؟» في قمة المعرفة الخامسة التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دبي، بتفاعل واهتمام كبيرين من الحاضرين، حيث ناقش عدد من كبار الخبراء المشاركين بالجلسة، بينهم الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس لاتصال المجموعة في مجموعة «اتصالات» وسفاراز علام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «هاش موف»، مجموعة من المحاور المهمة، تمثلت في التوجهات المستقبلية للتكنولوجيا الحديثة، ودورها في تطوير الاقتصاد ودعم الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأثرها في مختلف المهن والمجالات، والاستراتيجيات اللازمة للتجاوب معها واستباق التطورات المقبلة.

وخلال الجلسة، قال الدكتور أحمد بن علي : إن الاقتصادات الرقمية المحفز والمسهم الرئيس في تمكين الاقتصادات المعرفية، لما لها من دور محوري في خلق العديد من الفرص الواعدة، علاوةً على رفع القدرات البشرية على كل الأصعدة، مستعرضا فيلماً عن تطور تكنولوجيا الاتصالات في دولة الإمارات منذ نشأتها وحتى اليوم، مع تصور لمستقبلها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأوضح أن المستقبل يعتمد أساساً على تقنيات الاتصالات، مشيداً بإنجاز الإمارات في مدّ 3 ملايين كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية، وغير ذلك من عناصر البنية التحتية القوية التي يمكن بتوظيفها على الوجه الأكمل حالياً، تحقيق قفزات تقنية واقتصادية كبرى.

من جهته، تحدث سفاراز علام، عن أهمية التكنولوجيا في تحقيق الترابط للشركات، معتبراً أن التواصل سرُّ المستقبل، ضارباً المثل بشركات النقل التي تعاني التفكك في مجالها.