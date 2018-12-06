وزير التعليم المصري: بنك للمعرفة بالتعاون مع الإمارات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، لـ"البيان"، أن هناك تعاوناً وثيقاً مشتركاً بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية يتم دراسته حالياً في مجال المحتوى الرقمي ومناهج التعليم الأساسي وافتتاح فروع لجامعات على أرض مصر والإمارات، بالإضافة إلى التعاون القائم في مجالات المعرفة مثل بنك المعرفة وتحدي الأمية وتحدي القراءة العربي الذي استقطب في مصر خمسة ونصف ملايين طفل.

وأشار إلى أن القمة تعتبر منصة جيدة للوقوف على هذه الجوانب وبحث العديد والمزيد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين للارتقاء بمؤشرات المعرفة.

وأوضح أن برنامج تعليم وتأهيل القادة الذي أطلق في مصر والأكاديمية الوطنية يعتبران من القضايا المشتركة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن المحتوى الرقمي وبنك المعرفة سيريا النور قريبا لاتاحة المجال للشعبين للاطلاع على هذا المحتوى وخدمة الطلبة والباحثين والمهتمين. وأضاف أن هناك جهوداً حثيثة لمحو الأمية باستخدام التكنولوجيا في مصر بالتعاون مع اليونسكو والشركات التكنولوجية بما حقق نتائج سريعة في ظروف صعبة بالاستعانة بالشباب وهذا ما سيتم استغلاله خلال الفترة المقبلة لبناء مشروع محو الأمية الشامل في مصر.