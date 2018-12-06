سمية بنت الحسن تؤكد أهمية توحيد الجهود البحثية

المصدر: دبي - البيان

شاركت الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، في جلسة حوارية انعقدت على هامش فعاليات قمة المعرفة، حملت عنوان «دور الحكومات في تمكين الشباب واقتصاد المعرفة»، وأكدت خلالها على أهمية توحيد الجهود البحثية في العالم العربي.

وسلطت الضوء على أهمية الاستثمار في الشباب، مستشهدة بمقولة المغفور له بإذن الله الملك الحسين «الإنسان أغلى ما نملك» الذي أضاف عليها والدها الأمير الحسن بن طلال مقولة «الإنسان المنتج المعطاء هو أغلى ما نملك». وأوضحت أن العالم العربي اليوم في حاجة ماسة للتحول من مستورد للمعرفة إلى مصدر لها، ولن يتحقق ذلك إلا بالإيمان بجودة الباحثين العرب، والتوقف عن السعي الدائم نحو الغرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في الأطر البحثية والمجالات المعرفية.