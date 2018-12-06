إبداعات المواهب الشابة في «مبتكرين ومخترعين»

المصدر: دبي- خلود حوكل

تحتضن قمة المعرفة 2018 في دورتها الخامسة هذا العام الذي يحمل شعار «الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة» عدداً من المشاريع والمخترعات الشبابية، ضمن منصتها «مخترعين ومبتكرين»، حيث استعرض نادي الإمارات العلمي الذي يركز مشاريعه على المجالات العلمية مثل الابتكارات ثلاثية الأبعاد والطائرات بدون طيار والروبوتات، إضافة إلى الحرف اليدوية، للموهوبين والمبتكرين الذين يحرص النادي على دعم ابتكاراتهم وإبداعاتهم العلمية وتبينها، واستثمار أفكارهم بما يخدم البيئة والمجتمع، حيث عرض النادي خلال تواجده في القمة ثلاثة مشاريع قام بها طلاب النادي، وشاركت بعدة معارض وحصدت مراكز متقدمة.

استثمار التكنولوجيا

وتحدث حمد الماجد مشرف في نادي الإمارات العلمي لـ«البيان» عن هذه المشاريع قائلاً: المشروع الأول يركز على استثمار التكنولوجيا في التعليم من خلال الأجهزة اللوحية الذكية، ما يغني الطالب عن استخدام الكتب وبطريقة أكثر ابتكاراً وكلفة أقل، حيث يعتمد هذا الاختراع على الشرح عن طريق الصورة والفيديو، اللذين يقومان بمهمة الشرح بمجرد تمرير الجهاز اللوحي على الصورة المعنية، وشارك هذا المشروع في كوريا الجنوبية وفي معرض (بالعلوم نفكر) في الإمارات.

بالعلوم نفكر

أما المشروع الثاني الحاصل على المركز الثالث في (بالعلوم نفكر) فهو يخدم القطاع الزراعي والمزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية لما قد يعرضها للتلف مثل العفن، إذ يعمل هذا الجهاز على إرسال رسائل تنبيهية للمزارع يخبره بارتفاع نسبة العفونة عن معدله في المحاصيل، مما يجنب المزارع خسائر متوقعة من هذا التلف في محصوله الزراعي.

كاشف الدخان

المشروع الثالث أطلق عليه (كاشف الدخان)، حيث جاءت فكرة هذا المشروع نتيجة ارتفاع نسبة الحرائق في المنازل مؤخراً، ويهدف هذا المشروع إلى حماية المنازل من الحرائق من خلال تنبيه أصحاب المنازل برسائل عبر الهاتف عند ارتفاع نسبة الغاز في المنزل بسبب الثلاجات المنزلية أو الغاز في المطبخ أو أي أسباب أخرى ليتجنب تشغيل أجهزة قد تكون سبباً للاشتعال واندلاع الحريق، وإذا ارتفعت نسبة الغاز بشكل أكبر يتم تنبيه الجيران من خلال الصوت العالي ومن يحيط به ينبه بوجود مشكلة في المنزل، مما يساهم في الوقاية من حدوث كارثة.