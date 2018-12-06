تتمة رواية «حكاية خادمة» تصدر سبتمبر المقبل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

من المقرر صدور تتمة لرواية «حكاية خادمة» للكاتبة الكندية مارغريت أتوود، العام المقبل في شهر سبتمبر، وفقاً لمصادر إعلامية. الكتاب الجديد بعنوان «الوصايا»، من المتوقع أن يستكمل المشهد الأخير، الذي شاهده العالم في روايتها «حكاية خادمة»، بعد 15 عاماً، وتقوم بسرد أحداثه ثلاث شخصيات نسائية.

وبمناسبة الإعلان عن الكتاب، وجّهت أتوود رسالة لقرائها تقول فيها: «أعزائي القراء: كل استفساراتكم عن جمهورية غيليد وما يجري داخلها من حيثيات، شكّلت إلهاماً لهذا الكتاب. كل شيء تقريباً! الإلهام الثاني هو العالم الذي تعيش فيه».

غموض

الكتاب سيصدر عن دور نشر «شاتو أند وندوس»، وتنقل صحيفة «ايريش تيامز» عن نائب مدير دور النشر، بيكي هاردي: «اللحظة التي يغلق فيه باب الحافلة على مستقبل الخادمة أوفريد في نهاية «حكاية خادمة»، هو من النهايات الغامضة الأكثر روعة في الأدب. لا أستطيع انتظار معرفة ما يجري في غيليد، وما يمكن أن يخبرنا ذلك عن عصرنا».

1986

رواية «حكاية خادمة»، التي بيع منها ثمانية ملايين نسخة في العالم، وأدرجت على اللائحة القصيرة لجائزة بوكر عام 1986، يجري تعليمها حالياً في المنهاج الإنجليزي. وبعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصبحت الرواية رمزاً للحركة ضده، للوقوف مع تمكين النساء، والتراجع عن حقوق المرأة حول العالم. وقد تم تحويلها إلى نسخة تلفزيونية على قناة الرابعة، حيث فازت بست جوائز «ايمي».

يقول المدير المسؤول في مجلة فينتاج، ريتشارد كابل: «روايات قليلة، تمكنت في التحدث إلى أجيال من القراء الجدد حول العالم، بالطريقة التي تفعل رواية حكاية خادمة. سيكون نشر «الوصايا» مناسبة عالمية لا نشهد مثيلاً لها كثيراً».