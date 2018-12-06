أسرار ومهارات الكتابة المسرحية موضوع دورة تنظمها «الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة الإمارات للآداب، دورة حول أسرار ومهارات الكتابة للمسرح، يشرف عليها الكاتب المسرحي الأسترالي أليكس براون، على مدار تسعة أسابيع، خلال الفترة المقبلة.

وهي موجهة إلى الكتّاب الذين يرغبون في الكتابة للمسرح، أو كتّاب المسرح الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم، وسيقدم براون في الدورة كل ما يلزم لالتقاط فكرة وتشكيلها درامياً، وتحويلها من الورق إلى عمل مسرحي ناجح.

وتُتوج أعمال المشاركين في الدورة بإتاحة الفرصة لهم بقراءة مسرحياتهم ذات الفصل الواحد في مهرجان طيران الإمارات للآداب في شهر مارس. وذكرت إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب أن أليكس ساعد المئات من الكتّاب الموهوبين، وأن مؤسسة الإمارات للآداب توفر هذه الفرصة النادرة للغاية للكتّاب في دولة الإمارات، لاكتساب مهارات الكتابة المسرحية من خلال التعلم على يد أعرق وأشهر كتّاب المسرح العالميين.

وستقام الدورة كل ليلة أحد من الساعة 7:30 مساء وحتى الساعة 9:30 مساء، بدءاً من 6 يناير، في مقر مؤسسة الإمارات للآداب في منطقة الشندغة التاريخية. وستقدم قراءات المسرحيات التي يكتبها المشاركون ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، يوم الأحد 3 مارس.