شعراء: أجمل هدية في يوم الوطن

المصدر: دبي - خلود حوكل

لا تزال مُعايدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمناسبة اليوم الوطني 47، تلقى صدى واسعاً لدى المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيّبة، الذين اعتبروها أجمل هدية بمناسبة الذكرى الغالية لقيام دولة الاتحاد، ما جعل الفرحة فرحتين بالنسبة لهم.

وفي الأبيات الشعرية التالية، نستعرض بعض من تفاعل شعراء الإمارات، والذين عبّروا من خلالها عن سعادتهم بالمكالمة السارّة.

سيف السعدي

اتِّصَالِكْ سَيِّدِيْ للشَّعْب عِيْد

‏وْتَهْنِيَتْك لْنَا مَعَزّهْ وِافْتِخَارْ

‏دِمْت (بُوْ رَاشِدْ)عِسَى عِمْرِكْ مِدِيْد

‏وِ (الإمَارَاتْ الأبِيِّهْ)‏ فِيْ ازْدِهَارْ

‏ذياب بن غانم المزروعي

اتصالك للشعب أكبر وسام

‏نفتخر به وأنت فخر الاتحاد

‏التهاني من سموك والسلام

‏أثلجت صدر المواطن والبلاد

سيف كميدش

اتصالٍ يصنع الفرحه ونثرها

يعل تبطي بك سنينك يا بو راشد

يا ذرى دولة الإمارات وفخرها

وأنت فعلك من فعول الشيخ زايد

شيخه الجابري‏

ياصوتك اللي كم ملانا سعاده

ياسيدي الله يحفظك ويرعاك

حتى الطفل اللي بأول مهاده

ابتـش له كنّه يشوفك ويقراك

والشعب مانوني بفعل القياده

ليتك سمعته يوم قام يتفداك

كلثم عبدالله

‏جاني اتصال من عريب المعاني

دامت حياته يا عسى يطول عمره

مــن سيد تــبراه سبع الــمثانـي

بوراشد (محمد) نثر فيه عـطره

وتــبسمت عندي صروف الزمانِ

والغيل حدر سيل من بعد قطره

غنى الزمان بصوت يا ليل داني

وزان النشيد العذب شعره ونثره

شعب سعيد ونال رفـعة مكـانِ

والـعيد صار أعياد وازداد قدره

محمد بن نعمان الكعبي

صوت بوراشد لفانا قبل ساعه

بالتهاني يعل عمره في تزايد

والإماراتي لولاة الأمر طاعه

واكتمل عيد اتحاد وعام زايد

ناصر بن يروان النيادي

والله إنه للشعب يعطي مناعه

رغم بأنه في ولائه ما يزايد

عام زايد بالتميز طال باعه

وصوت بوراشد ختم به عام زايد

سعيد هلال الكعبي

ياخشم هرمز وياريـف الجماعه

يابـحر تـعطي بلا عد وعـدايـد

عـاش بو راشد لنا كنـز القـناعـه

عاش من نمشي لهم سمعٍ وطاعه

مريم النقبي

حي هذا الصوت يسعدنا سماعه

صوت بو راشد عسى عمره مدايد

نرفع كفوف الولا وكف الضراعه

يحْفظَه قدوه لنا ويحْفَظْه قايد

‏أسماء الكعبي

تباشر شعب كامل باتصاله

‏يبارك عيد دولتنا المجيده

‏يوصّل شيخنا محمد رساله

‏علاقة قائد بشعبه وطيده

‏أبونا ويعتبرنا من عياله

‏كذلك كل قادتنا الرشيده

زينب البلوشي

عيد الوطن قرب وحـــنّا

نحصي الثواني واحد اثنين

ويوم اتصل فينا وطنّا

قمنا نعد العيد عيدين

بتول آل علي

رنّه وفينا سوت من العمايل

مالا تسويّها ف مخلوق رنّه

كنّها تعايد السما بالهمايل

تزهى على الشاشات بألوان جنّه

من صوت بو راشد زعيم المرايل

يا جعل كل أرواح شعبه فدنّه

حمدة العوضي

تهنى يا شعبنا بكل سعاده

تحت ظلها قيادتنا الرشيده

تهادى صوته محمد شهاده

بأنّ للبيت متوحد في عيده

عسى المعبود يكفينا عباده

ونبقى في أناساتٍ مديده