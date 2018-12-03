المصدر: شعر: د. عارف الشيخ

إهداء إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بمناسبة صدارة جواز الإمارات المرتبة الأولى عالمياً

شكراً سموَّ «شيخنا» شُكرا

نشــــرتَ في أرجائنا عِطــــرا

أدهشتَ عالمـَــــــاً بإنجـــــــــازٍ

زدنــــا به في عــــالَمٍ قَـــــدرا

به أشـــــاد «فـــــــارسُ العُربِ»

«مُحمّدٌ» مَن شــرَّف العَصرا

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شُكراً لِمن أهـــــــــدى «إماراتٍ»

«وِسـامَ» عِـزّ فانتشتْ فخـرا

«جوازُنـــــا الأول» في الدنيــــــا

ربّ ارزقَـنّـا السَبقَ في الأخرى

«زايـــــــدُ» بالأمس بنى مَجــداً

بشكــرنا اليــوم هُو الأحـرى

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يا دولـــــةً رعت أمــــــانينــــا

وحقّقت نهضـاتِهـا تَـتـــرى

نحن بكِ اليـــــوم تبـــاهَينــــا

دمتِ لنـــــا مِظلّـــةً كُبــــرى

«خليفــــةٌ» وخلفَـــه يمضـــي

«محمّدان» بلغَــا «الشِعـرى»

وخلفهم «ســـــائرُ حكّــــام»

و«الشعبُ» قد شدّوا لهم أزرا

عاشت «إماراتٌ» على حبّ

فـديتُهــا بالمُهَـــج الحَــــــرّى