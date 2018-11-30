العيالة والصقارة في احتفالات «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفاءً باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، يستضيف متحف اللوفر أبوظبي في الأول والثاني من ديسمبر سلسلة من فعاليات التراث المحلي تضم عروض رقصة العيالة الشعبية وفن الصقارة وحياكة السلال وفن النسيج البدوي التقليدي المعروف باسم «السدو» والسرد القصصي على لسان الحكواتي الذي سيروي قصصاً خيالية مبتكرة ومستوحاة من الأعمال الموجودة في قاعات العرض الدائمة، بالإضافة إلى قصائد شعرية ارتجالية تُقام على مدار اليوم تحت قبة المتحف.

فضلاً عن ذلك، سيقدم المتحف ثلاث جولات «من وحي الإمارات» يتعرّف الزوّار من خلالها على نشأة فكرة المتحف المنبثقة من رؤية الوالد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إضافة إلى ورشة عمل «تصاميم إماراتية» التي ستتيح للأطفال إنشاء تصاميم مستلهمة من المجوهرات الإماراتية الموجودة ضمن مقتنيات المتحف.

ستُعقد جولات «من وحي الإمارات» في قاعات العرض الدائمة في تمام الساعة الرابعة والخامسة والسادسة من مساء يومي الأول والثاني من ديسمبر، في حين ستُعقد ورشة عمل «تصاميم إماراتية» من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 6 من مساء اليومين في متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي.