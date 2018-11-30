باقة عروض تراثية لـ«دبي للسياحة»

المصدر: دبي -البيان

احتفالاً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن أبرز العروض الترويجية التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني، بما يتيح للزوّار والمقيمين فرصة الاستمتاع بالعديد من التجارب، بصحبة الأصدقاء والعائلة، خلال هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

ومن الفعاليات الأخرى، التي يمكن لكل مواطن ومقيم وزائر، التمتّع بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقرات الرقص الشعبي، وكتابة الخط العربي، ونقش الحناء، إضافة إلى فناني الرسم على الوجوه، وتشكيل البالونات.