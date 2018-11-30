«إعمار» تنظم برامج ثقافية احتفاء باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «إعمار» باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع باقة من الأنشطة والفعاليات المميزة في «وسط مدينة دبي» الذي يعد من الوجهات المفضلة للزوار بفضل احتضانه لمعالم شهيرة مثل «برج خليفة» و«دبي مول».

واحتفالاً بهذه المناسبة، كشفت «إعمار» عن مفهوم Downtown Eats الجديد الذي يمثل مساحة ترفيهية مميزة في الهواء الطلق تستضيف الأنشطة الثقافية وسينما الهواء الطلق، إضافة إلى خيارات متنوعة من أشهى الأطعمة.

وخلال عطلة اليوم الوطني، تشهد فعاليات Downtown Eats عروضاً سينمائية خاصة في الهواء الطلق لأفلام إماراتية طويلة وقصيرة تسلّط الضوء على تميز المواهب الوطنية في هذا المجال.

ويقام مهرجان السينما الوطنية يومي 1 و2 ديسمبر ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، إضافة إلى عروض الموسيقى الحية بين الساعة 4 و6 مساءً. وتتوفر مقاعد مريحة ليتمكن جميع أفراد الأسرة من الاستمتاع بهذا الحدث المميز الذي يحتفي بقيم الانتماء الوطني، في أجواء رائعة في الهواء الطلق.

تشكيل

أما الذواقة فلهم موعد مع تجربة مميزة بمشاركة أربعة من أشهر المطاعم في المدينة، بما في ذلك «سمارت برات»، أول مطعم للمشاوي الألمانية في دبي؛ «هوكد»، متجر الشطائر الآسيوية؛ «بوسطن لين» للأطعمة الصحية؛ والمطعم العائلي المفضل «زابس فرينجز».

وسيكون للمهتمين بمتابعة المشهد الثقافي والإبداعي المزدهر في المدينة موعد مع عمل أبدعه فنان الجرافيتي «فاستباترول» من «ذا دومينو» بتكليف من «إعمار»، يستوحي طابعه من البيئة المحلية، حيث قام بإعداد تشكيل فني يجسد الصقر الإماراتي، مستخدماً بخاخات الدهان بتدرجات ألوان العلم الإماراتي لتبرز ملامح الصقر بأسلوب تعبيري فني حديث ومميز. وتم تصوير عملية رسم اللوحة الجدارية بتقنية «الزمن المختصر time-lapse» لتعرض في موقع مميّز على أحد أبراج الواجهة الخارجية في «سوق البحار».

يذكر أنه قد تم تجهيز 2000 موقف إضافي للسيارات للراغبين بزيارة «وسط مدينة دبي» وذلك تحت «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» في المنطقة الواصلة بين «سوق البحار» و«دبي أوبرا».