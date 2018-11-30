فعاليات ثقافية وفنية في أبوظبي ترسخ قيم الولاء والانتماء

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بالتعاون مع شركائها من الهيئات والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، احتفالات اليوم الوطني الـ 47 هذا العام، عبر استضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، والعروض الترويجية، على امتداد أنحاء الإمارة، يصاحبها عروض ترويجية مميزة، تقدمها الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية، والفعاليات الاحتفالية، وتجارب التسوق، إلى جانب عروض الألعاب النارية المدهشة. وتقام تلك الأنشطة خلال الفترة من 28 نوفمبر ولغاية 5 ديسمبر 2018، احتفالاً بذكرى اتحاد الإمارات في عام 1971، تأكيداً على الشعور بالفخر الوطني، والولاء للقيادة الرشيدة، والوفاء لتاريخ الآباء المؤسسين، وذلك انطلاقاً من مهمة الدائرة الأساسية، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة، تقدم تجارب ثقافية وسياحية من وحي غناها التراثي والتاريخي.

وتقام الاحتفالات الرسمية لليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، في استاد مدينة زايد الرياضية، يوم 2 ديسمبر، حيث يستمتع الحضور بعرض بصري مدهش، يكرم حياة وإنجازات الأب المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يصادف هذا العام، ذكرى مرور مئة عام على ميلاده.