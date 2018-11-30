شاعرات الإمارات يتغنين بالوطن ومنجزاته

المصدر: الشارقة - البيان

في أمسية نظمها منتدى شاعرات الإمارات بمركز الشارقة للشعر الشعبي وحضرتها كل من الشيخة ندى بنت سالم القاسمي والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير وصالحة غابش المستشار الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قدمت شاعرات الإمارات أجمل قصائد الحب والولاء للوطن، في قصر الثقافة بالشارقة أول من أمس، بمشاركة الشاعرات: فاطمة الحاي، هنادي المنصوري، صوغة، سلمى الغفلي، برديس خليفة، حمدة العوضي، سليمة المزروعي وشاعرة الشلات غرشوب الفجر، قدمتهن الإعلامية خلود حوكل.

بدأت الأمسية بعرض العمل الوطني «دار زايد» الذي شاركت بكتابته مجموعة من الشاعرات إهداء من منتدى شاعرات الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، وقدمته فرقة الوشاحات الحربية، وشاركت بكتابتها أكثر من 20 شاعرة.

وذكرت خلود حوكل أن الاحتفال بالوطن ومنجزاته واجب وطني، وعيد نحرص على المشاركة فيه بكافة الصور والتعابير، وأن للشاعرات صوتهن الوطني الذي يصدحن فيه بأجمل القصائد المعبرة للوطن. وقدمت الشاعرات المشاركات قصائد تغنّين من خلالها بالوطن ومنجزاته وقصائد للشهيد ولوحات شعرية مفعمة بالوطنية ومعاني الولاء والحب للوطن والقيادة.