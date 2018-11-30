أمسيتان شعريتان في دبي ترويان أمجاد الوطن

المصدر: دبي - البيان

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، ينظِّم بيت الشعر في دبي أمسيتين شعريتين يومي 1 و2 ديسمبر، في منطقة حديقة البرج وسط مدينة دبي- برج خليفة، من السادسة إلى السابعة مساء.

ويشارك في الأمسية الأولى الشعراء: سعيد الفلاحي، حمد البلوشي، علي القحطاني، وتديرها الإعلامية أسمهان النقبي. أمَّا بالنسبة لأمسية الثاني من ديسمبر فيشارك فيها الشعراء: هادي المنصوري، سعود المصعبي، محمد الكعبي، ويديرها الإعلامي حسين العامري.

وبهذه المناسبة وجهت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الدعوة للجمهور، لحضور الأمسية والمشاركة بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع الإماراتيين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.