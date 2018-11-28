تخفيضات على تذاكر الحفل التمهيدي لمهرجان «في الحرب والسلام»

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أمس، عن طرح تذاكر الحفل التمهيدي لمهرجان أبوظبي «في الحرب والسلام.. تفاهم من خلال الموسيقى» بتخفيض خاص للحجوزات يبلغ 47%، إذ بدأت من اول من امس" 26 نوفمبر" وتستمر إلى 3 ديسمبر 2018.

وتحيي الحفل المغنية الأميركية الحائزة جائزة «غرامي» عدة مرات، جويس دي دوناتو من طبقة الميتزو ـ سوبرانو، وتطل على جمهور العالم العربي لأول مرة على مسرح قصر الإمارات مساء 24 يناير المقبل، ترافقها فرقة أوركسترا «إيل بومو دي أورو» الإيطالية بقيادة المايسترو الروسي ماكسيم إيميليانشيف.