العروض الفنية التراثية عنوان احتفالية القصباء

المصدر: ■ الشارقة - البيان

تجسيداً للمعاني الوطنية وفخراً بمنجزات الآباء المؤسسين، تحتفل القصباء يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، الذي يأتي تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات».

وإحياءً لهذه الذكرى الوطنية الغالية، تُنظم القصباء بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، سلسلة من الفعاليات المتنوعة والنشاطات الترفيهية التي تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع. ومن بين تلك الفعاليات عرض العيالة الذي كان يؤدى في التاريخ الإماراتي بعد الانتصار، مجسداً معاني الشجاعة والقوة والفروسية، إضافةً لرسم الحناء، الذي يعد واحداً من أهم أشكال التراث الإماراتي.

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ويتضمن الاحتفال عروضاً تراثية في ركن التراث، إلى جانب وجود عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال التي ستنظم مسيرة مع زوار القصباء مدة 30 دقيقة حاملين علم دولة الإمارات بطول 30 متراً، إلى جانب الرسم على الوجه ورسم شعارات اليوم الوطني على أكواب ورقية للكبار وتركيب خارطة دولة الإمارات وتزيينها بالأضواء وغيرها من الفعاليات التي تضفي أجواء الفرح والمتعة على المكان.