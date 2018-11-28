«صور الإمارات» تروي قيمة زايد ومكانة الوطن

المصدر: ■ دبي - البيان

احتفالاً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتمعت خمس فنانات إماراتيات لعرض أعمالهن احتفاء بمنجزات وسيرة وعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورؤيته، وبمكانة الإمارات، من خلال افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي «صور الإمارات» رسمياً للجمهور أخيراً في سنترال بارك تاورز في مركز دبي المالي العالمي.

وقد تم رفع الستار عن الأعمال الفنية من قبل خليل عبد الواحد مدير قسم الفنون في هيئة دبي للثقافة والفنون والمصور الفوتوغرافي الإماراتي جاسم العوضي، اللذين حشدا جهودهما لدعم مجموعة المصورات الفوتوغرافيات الموهوبات.

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تتمتع الصور بأسلوب يجسد ألف كلمة في لحظة واحدة، ومع مشاركة خمس فنانات إماراتيات يمنح المعرض فرصة لا نظير لها لرؤية دولة الإمارات في عامها السابع والأربعين من خلال وجهات نظر محددة للغاية تحيي ذكرى مؤسس البلاد وقائدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

دعم

ويقدم المعرض الفني وبدعم من شركة أكاس للفنون البصرية في ذا كيوب في سنترال بارك تاورز أعمال كل من الدكتورة منى بافقيه، ومنى التميمي، وسهام محمد، ومريم شاهين، ومريم السويدي. كما يسلّط المعرض المستمر لغاية 6 ديسمبر، الضوء على منظور نسائي فريد من نوعه مستمد من الثقافة والتراث الإماراتي الذي تطور على مدار 47 عامًا الماضية، مجسداً تأثير الشيخ زايد على الثقافة والتراث معاً.