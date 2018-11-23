الشباب وصنع المستقبل على أجندة «قمة المعرفة 2018»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستضيف «قمة المعرفة 2018» التي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في نسختها الخامسة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المؤسَّسة، نخبةً من المتحدثين والمختصين الدوليين المؤثرين بمختلف مجالات المعرفة. وتبدأ القمة أعمالها يومي 5 و6 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة».

قصص النجاح الملهمة

وأوضح جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، أنَّ قائمة متحدثي قمة المعرفة لعام 2018 تضمُّ خبراء فاعلين في مجالات اقتصاد المعرفة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب مختصين يمتلكون رؤى ثاقبة تتعلق بالشباب في المنطقة العربية والعالم، وسيشكِّل كلُّ متحدث إضافة مهمة لجلسات القمة، حيث يضيف ثروة من الخبرات في شتى المجالات، إلى جانب طرح قصص النجاح الملهمة أمام أجيال الشباب.

ويشارك جمال بن حويرب في الجلسة الافتتاحية للقمة إلى جانب مراد وهبي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث سيتم خلالها الإعلان عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2018، وتكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وتحدي الأمية.

وتستضيف جلسة «الشباب: قادة التغيير نحو اقتصاد المعرفة»، كلاً من الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والدكتور محمد أبو رمان، وزير الثقافة ووزير الشباب في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيد صديق، وزير الشباب والرياضة في ماليزيا، حيث يسلطون الضوء على آليات تطوير مهارات الشباب لمواكبة تحديات سوق العمل المستقبلي، وتمكين شباب اليوم لبناء اقتصاد الغد.

ويناقش كل من منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، والشيخة فوز الصباح، مؤسس كراود كرييتف هاوس، إلى جانب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين في مصر، وعلي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام ومدير مجموعة «إم بي سي»، دور وسائل الإعلام في صناعة محتوى معرفي يدعم اقتصاد المعرفة، ضمن جلسة «الإعلام وتأثيره في اقتصاد المعرفة».

تنافسية عالمية

ويشارك البروفيسور بوريس سايزلج، رئيس مجلس إدارة شبكة اقتصاد المعرفة، في جلسة تحمل عنوان «اقتصاد المعرفة بين الماضي والحاضر»، تاريخ اقتصاد المعرفة وسبل تحقيق التنافسية العالمية عبر الاستثمار في رأس المال البشري. فيما تستضيف القمة جلسة نقاشية للفائزين بجائزة المعرفة يحاورهم خلالها ديفيد بينيت، عضو اللجنة الاستشارية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ويسلط كل من منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات بالأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي، وحبيب الملا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمكتب حبيب الملا وشركاه، ولودميلا يامالوفا، المؤسِّس والشريك الإداري لشركة «إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا» الضوء على دور القوانين والتشريعات في تمكين اقتصاد المعرفة، وكيف تسهم البيئة التشريعية الصحيحة في بناء اقتصاد المعرفة.

ويتحدث في جلسة نقاشية تحمل عنوان «العطاء لتمكين المعرفة» كل من بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، والدكتور شامس قاسم، رئيس مجلس إدارة جامعة آسيا الوسطى، وشذى شاهيد، الشريك المؤسس لصندوق مالالا، حيث يتحدثون عن محاور العطاء بذكاء، وإسهام فاعلي الخير في تحريك عجلة الاقتصاد.

ويناقش كل من البروفيسور ليف إدفينسون، أستاذ رأس المال المعرفي في جامعة لوند- السويد، والبروفيسور لوران بروبست، مدير وحدة البحث والتطوير في PwC، والبروفيسور جان ستورسون، مؤسس شركة (RESTING) للاستشارات، العوامل المؤثرة في تحديد مستقبل المعرفة، ودور البيانات الضخمة في ذلك، ضمن جلسة نقاشية تحمل عنوان «استشراف مستقبل المعرفة».

الاقتصاد الرقمي

ويشارك كل من خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في (اتصالات)، وسايمون جالبين، العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بجلسة تحت عنوان «الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي: تنافس أم تكامل»؟

من جهة أخرى يشارك كل من الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مكتبة دبي الرقمية، وسعود الصلاحي، المدير العام للمكتبة السعودية الرقمية، والدكتور عبدالله الحفيتي، مدير مكتبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، والدكتور ديتليف كلومفاس، مؤسس شركة ديبوسيس، في جلسة «المكتبات الرقمية ومستقبل اقتصاد المعرفة»، التي تناقش دور المكتبات الرقمية في صناعة المستقبل.