20 فناناً و40 عملاً بمعرض الفنون الجميلة في أم القيوين

المصدر: Ⅶ أم القيوين - عصام الدين عوض

افتتح الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية في أم القيوين، معرض الفنون الجميلة الذي يقام بالتعاون مع جامعة الشارقة بمقر مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين، بحضور الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، وعبدالله بو عصيبة، مدير المركز الثقافي والمعرفي بأم القيوين، وعدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الفنانين المشاركين في المعرض.

وتفقد الشيخ عبدالله بن سعود أركان المعرض الفني الذي ضم 40 لوحة فنية لـ20 فناناً لتخصصات فنية متنوعة كالتصوير الزيتي والنحت وأعمال تركيبية، والطباعة، و«الإكريليك»، والتصوير الفوتوغرافي والتصميم «الغرافيكي»، مستمعاً إلى شرح مفصل حول اللوحات المعروضة وما تمثله من معان ذات بعد فني تجسد إلهاماً جمالياً لإمتاع عين الناظر إليها، حيث إن الفنون الجميلة تتميز بروعة الشكل، لافتاً إلى أن المعرض يعكس واقع الحركة الفنية في الدولة، التي رسخت وجودها المميز بفضل حراك فني يتجسد في مشاهد عدة من بينها الدورات والفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في مختلف المناطق، حيث عملت منذ تأسيسها على الاهتمام بالفن وتطوير الذائقة الفنية.

إبداع وتميز

وقال إن تلك الأعمال الفنية تؤكد أن الإمارات حققت نجاحاً كبيراً في مجال الإبداع والتميز الثقافي والفني والأدبي، بفضل دعم وحرص القيادة الرشيدة للدولة بمحافظتها على الموروث الثقافي ضمن منظومة العمل المتكاملة في إطار اتحادي شامل يكرس الجهود نحو تحقيق أهداف لخدمة تطلعات وطموحات المجتمع ودعم سبل تنميته. كما التقى رئيس الدائرة المالية في أم القيوين رفقة الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا الفنانين المشاركين في المعرض.