سلطان بن أحمد يطّلع على استعدادات «إكسبوجر»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام أهمية الصورة التي تشكل لغة عالمية واضحة لكل المجتمعات على اختلاف ثقافاتها، ودورها المهم في العديد من القضايا الإنسانية والتنموية، لافتاً إلى أن مسؤولية المصور المبدع تتلخص في إحداث تغيير ايجابي في المجتمعات من خلال ما يطرحه عبر عدسته من مواضيع تمس حياتنا اليومية ومستقبل الأجيال.

جاء ذلك خلال جولة قام بها القاسمي لمركز إكسبو الشارقة الذي يستعد لانطلاق المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، من تنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «لحظات ملهمة»، خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر المقبل.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن المهرجان يتوافق مع توجهات إمارة الشارقة التي تشكل وجهة رئيسة للمثقفين والمبدعين وباتت حاضنة للفنون الإنسانية بأشكالها المختلفة، ومن بينها التصوير الفوتوغرافي، منوهاً إلى أهمية إكسبوجر في استقطاب أهم المصورين العرب والعالميين لعرض إبداعاتهم ومشاركة خبراتهم ومعارفهم.

واطلع رئيس مجلس الشارقة للإعلام بحضور طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على جانب من المعارض الداخلية التي يتضمنها المهرجان، والقاعات المخصصة لإقامة ورش العمل والجلسات النقاشية.